єВідновлення: Українці вже подали 37 тисяч заявок. Затверджено допомогу майже на 770 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 серпня 2023, 8:38 Читать на русском

єВідновлення: Українці вже подали 37 тисяч заявок. Затверджено допомогу майже на 770 мільйонів

Українці подали 37 тис. заявок на отримання допомоги за програмою єВідновлення, погоджено виплату на 768 млн грн для 9,3 тис. заявників. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Інтерфакс-Україна.

Українці подали 37 тис.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Області-лідери за кількістю поданих заяв

«Серед лідерів за кількістю поданих заявок щодо держпрограми єВідновлення, що стосується ремонту житла, — Харківська, Київська, Миколаївська області. Станом на 17 серпня в Харківській області подано 13 837 заяв, Київській — 7757, Миколаївській — 2874, Херсонська — 2767, Донецька — 2295», — зазначила Шуляк.

За типами об'єктів переважно зазначені квартири — 52,4% та будинки — 47,2%.

Серед областей із найбільш опрацьованими заявками — Харківська (4101), Київська (2837), Донецька (1385), Дніпропетровська (651).

Список аутсайдерів очолює Луганська область, де подано 63 заявки та жодна з них не оброблена. Далі слідує Черкаська область, де не оброблено жодну з поданих 50 заявок, Рівненську — жодну з шести та Закарпатську — жодну з трьох.

Заяви на повністю знищене майно

Щодо повністю знищеного житла, то тут уже подано 1870 заяв, 57,5% яких стосуються квартир, 41,4% — будинків.

«Серед лідерів за кількістю поданих заяв — Харківська область — 806, Київська — 573, Чернігівська — 143, Миколаївська — 112, Донецька — 83», — розповіла Шуляк.

За даними Мінцифри, в «Дії» зареєстровано 499,7 тис. інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно. При органах місцевого самоврядування створено 521 комісію для розгляду заяв, обстеження пошкодженого житла та прийняття рішень щодо призначення допомоги.

Читайте також:єВідновлення: де краще відкрити картку для виплат на відбудову житла

«Кількість оброблених заяв комісіями в цілому по Україні залишає бажати кращого. Роль органів місцевого самоврядування на шляху відновлення дуже важлива. Сподіваємося, найближчим часом комісії активніше оброблятимуть та задовольнятимуть заявки громадян, особливо в деокупованих регіонах», — наголосила Шуляк.

Нагадаємо

10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення», а з 15 серпня Кабмін розширив програму й для тих, у кого повністю зруйноване житло.

Згідно із програмою, громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через «Дію» на суму до 200 тисяч грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами