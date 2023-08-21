єВідновлення: Українці вже подали 37 тисяч заявок. Затверджено допомогу майже на 770 мільйонів

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Області-лідери за кількістю поданих заяв

«Серед лідерів за кількістю поданих заявок щодо держпрограми єВідновлення, що стосується ремонту житла, — Харківська, Київська, Миколаївська області. Станом на 17 серпня в Харківській області подано 13 837 заяв, Київській — 7757, Миколаївській — 2874, Херсонська — 2767, Донецька — 2295», — зазначила Шуляк.

За типами об'єктів переважно зазначені квартири — 52,4% та будинки — 47,2%.

Серед областей із найбільш опрацьованими заявками — Харківська (4101), Київська (2837), Донецька (1385), Дніпропетровська (651).

Список аутсайдерів очолює Луганська область, де подано 63 заявки та жодна з них не оброблена. Далі слідує Черкаська область, де не оброблено жодну з поданих 50 заявок, Рівненську — жодну з шести та Закарпатську — жодну з трьох.

Заяви на повністю знищене майно

Щодо повністю знищеного житла, то тут уже подано 1870 заяв, 57,5% яких стосуються квартир, 41,4% — будинків.

«Серед лідерів за кількістю поданих заяв — Харківська область — 806, Київська — 573, Чернігівська — 143, Миколаївська — 112, Донецька — 83», — розповіла Шуляк.

За даними Мінцифри, в «Дії» зареєстровано 499,7 тис. інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно. При органах місцевого самоврядування створено 521 комісію для розгляду заяв, обстеження пошкодженого житла та прийняття рішень щодо призначення допомоги.

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«Кількість оброблених заяв комісіями в цілому по Україні залишає бажати кращого. Роль органів місцевого самоврядування на шляху відновлення дуже важлива. Сподіваємося, найближчим часом комісії активніше оброблятимуть та задовольнятимуть заявки громадян, особливо в деокупованих регіонах», — наголосила Шуляк.

Нагадаємо

10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення», а з 15 серпня Кабмін розширив програму й для тих, у кого повністю зруйноване житло.

Згідно із програмою, громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через «Дію» на суму до 200 тисяч грн.