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20 серпня 2023, 16:10 Читать на русском

Що буде з цінами на продукти: прогноз на осінь

Вартість овочів цієї осені буде нижчою, ніж минулого року. Це пов'язано зі збільшенням посівних площ у 2023 році. Тоді як яйця та м'ясо після відходу літа подорожчають. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, пише РБК-Україна.

Вартість овочів цієї осені буде нижчою, ніж минулого року.
Фото: depositphotos

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Прогноз аналітика

За його прогнозами, овочі з борщового набору будуть доступними. Так, середня вартість цибулі після рекордних значень 70 грн на початку літа може становити до осені 20−30 грн. Наразі середні ціни на овоч коливаються в межах 14−20 грн/кг.

Морква також тримала рекордну вартість (до 50−60 грн) навесні, але зараз продається по 10−14 грн/кг. До кінця осені овоч може коштувати в межах 15−25 грн/кг в опті.

Гуртові ціни на буряк до осені можуть становити 9−14 грн проти нинішніх 8,5 грн, оскільки пропозиція овочів достатня.

Читайте: Інфляція в Україні знижується швидше очікувань Нацбанку

Що стосується фруктів, то восени може дещо зрости вартість яблук, адже їхня врожайність цього року очікується меншою.

Ціни на яйця перейдуть до зростання вже із закінченням сезону наприкінці вересня. Однак цього року поголів'я курей відновлюється, що позитивно впливає на ситуацію на ринку. Наразі десяток коштує приблизно 42−46 грн.

«У холодний період часу 60−70 грн за десяток яєць — це реальна ціна, яка може бути», — сказав Гопка.

Ціни на м'ясо найближчими місяцями можуть збільшитися на 4−5%. Попит з боку споживачів залишається високим, а логістика та електроенергія дорожчають.

А от гречка впала у вартості на 53% за рік і чекати зростання цін найближчим часом не потрібно: аграрії збільшили посіви на 15%, попит та пропозиція товару стабілізувалися.

Нагадаємо

У липні цього року споживча інфляція у річному вимірі продовжила сповільнюватися — до 11,3% із 12,8% у червні. У місячному вимірі зафіксовано дефляцію — ціни знизилися на 0,6%.

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Джерело: Мінфін
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