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20 серпня 2023, 14:16 Читать на русском

ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить заборону на імпорт українського зерна

Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції. Про це повідомляє RMF FM.

Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня.
Фото: depositphotos

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Санкції для Польщі

Згідно з повідомленням, таке рішення Варшави означає порушення європейського права. За це Польщі може загрожувати покарання, але введення санкцій пов'язане з тривалою процедурою.

Повідомляється, що на такий крок можуть наважитися Німеччина та ще приблизно 20 країн, оскільки більшість виступає проти продовження заборони на експорт українського зерна та іншої агропродукції.

Читайте: Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)

Згідно з інформацією видання, лише чотири країни ЄС підтримують продовження заборони. Проте, достеменно невідомо чи вдалося б зберегти єдність чотирьох країн. Неофіційні джерела говорять, що Румунія, ймовірно, не налаштована діяти проти Європейської Комісії.

Зернові обмеження

Нагадаємо, п'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
20 серпня 2023, 14:55
#
Оце правильно.
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0
Три літри
Три літри
20 серпня 2023, 16:09
#
Це неправильно, це якийсь грьобаний комунізм.
+
+19
tyshenkoV
tyshenkoV
20 серпня 2023, 17:28
#
А відкритий ринок та чесна конкуренція — казочки для хохлів, правильно?
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