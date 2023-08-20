ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить заборону на імпорт українського зерна

Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції. Про це повідомляє RMF FM .

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Санкції для Польщі

Згідно з повідомленням, таке рішення Варшави означає порушення європейського права. За це Польщі може загрожувати покарання, але введення санкцій пов'язане з тривалою процедурою.

Повідомляється, що на такий крок можуть наважитися Німеччина та ще приблизно 20 країн, оскільки більшість виступає проти продовження заборони на експорт українського зерна та іншої агропродукції.

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Згідно з інформацією видання, лише чотири країни ЄС підтримують продовження заборони. Проте, достеменно невідомо чи вдалося б зберегти єдність чотирьох країн. Неофіційні джерела говорять, що Румунія, ймовірно, не налаштована діяти проти Європейської Комісії.

Зернові обмеження

Нагадаємо, п'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.