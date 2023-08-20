Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції. Про це повідомляє RMF FM.
ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить заборону на імпорт українського зерна
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Санкції для Польщі
Згідно з повідомленням, таке рішення Варшави означає порушення європейського права. За це Польщі може загрожувати покарання, але введення санкцій пов'язане з тривалою процедурою.
Повідомляється, що на такий крок можуть наважитися Німеччина та ще приблизно 20 країн, оскільки більшість виступає проти продовження заборони на експорт українського зерна та іншої агропродукції.
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Згідно з інформацією видання, лише чотири країни ЄС підтримують продовження заборони. Проте, достеменно невідомо чи вдалося б зберегти єдність чотирьох країн. Неофіційні джерела говорять, що Румунія, ймовірно, не налаштована діяти проти Європейської Комісії.
Зернові обмеження
Нагадаємо, п'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.
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