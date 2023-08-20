Прибутковість світового ринку облігацій зросла до максимуму з 2008 року

Індикатор, який розраховує прибутковість за облігаціями різних країн, підскочив до рівнів 2008 року, зазначає Bloomberg. Розпродажі на ринках були спричинені побоюваннями подальшого підвищення ставок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прибутковість світового ринку облігацій Прибутковість Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD у середу, 16 серпня, склала 3,3%, що стало максимумом із серпня 2008 року. Передісторія За підсумками дводенного засідання 25−26 липня ФРС підвищила ставку за федеральними фондами на 25 б.п. — з 5−5,25% до 5,25−5,5% річних, що стало максимумом з початку 2001 року. На ринку тоді переважала думка, що це останнє підвищення у поточному циклі посилення грошово-кредитної політики. Проте опублікований увечері в середу, 16 серпня, протокол липневого засідання показав стурбованість чиновників щодо інфляції у країні. Більшість із них допустили подальше зростання ставки, якщо ситуація із зростанням цін не покращиться.

У компанії Pacific Investment Management, що управляє, вважають, що ФРС дійсно може додатково підвищити ставку наприкінці цього року, щоб гарантувати зниження інфляції. Читайте: Ринки падають: чому ніхто не поспішає викуповувати акції на падінні

Крім «хвилин» ФРС, зростанню прибутковостей за облігаціями також сприяли дані про стійкість ринку праці.

Тим часом на початку року ситуація на борговому ринку була іншою. Тоді учасники торгів розраховували на швидке завершення циклу підвищення ставок і прагнули зафіксувати відносно високу дохідність облігацій. Внаслідок цього ціни на бонди зростали, а прибутковість, навпаки, падала.