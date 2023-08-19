Фонд держмайна цього тижня залучив на приватизаційних аукціонах 12 мільйонів

Фонд державного майна на проведених цього тижня приватизаційних аукціонах продав активів на 12 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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«Стартова вартість усіх об'єктів складала лише 500 тисяч гривень — це майно давно не використовувалось державою та щороку генерувало збитки. Однак завдяки приватизації нам вдалося дати цим активам нове життя та залучити 12 млн гривень до бюджету» — йдеться в повідомленні.

Було проведено 6 аукціонів, в яких взяли участь 43 підприємці.

У Фонді також зазначили, що в середньому за кожен актив змагалися 7,2 підприємця, а фінальна вартість активів зросла у 24 рази.

100% проданих об'єктів — це адміністративна нерухомість. Раніше це були, наприклад, офіси, які використовували різні органи влади. Тепер приватні підприємці зможуть використовувати ці активи для розвитку бізнесу, створювати нові робочі місця та сплачувати податки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна оцінив економічний ефект від приватизації у 2023 році в 3,4 млрд грн.