Фонд держмайна оцінив економічний ефект від приватизації цьогоріч у 3,4 мільярда

Фонд державного майна оцінив економічний ефект від приватизації у 2023 році в 3,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Економічний ефект розраховувався наступним чином:

2,4 млрд грн — кошти від продажу об'єктів;

495 млн грн — повернуті борги підприємств перед працівниками та бюджетом;

480 млн грн — сплата ПДВ (20% від переможних ставок).

«Усі ці кошти йдуть на підтримку Сил оборони. Окрім цього, нові власники збиткових державних об'єктів створюють бізнеси, робочі місця та сплачують мільйони податків», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт. Повторний аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, запланований на 15 серпня, не відбувся через відсутність учасників.