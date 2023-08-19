США продовжили тимчасовий захист для українців

Сполучені Штати продовжили на 18 місяців, до 19 квітня 2025 року, статус тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної безпеки США.

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Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тисяч українців, а ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

«Військове вторгнення росії в Україну, що триває, і викликана ним гуманітарна криза вимагають, щоб Сполучені Штати продовжували пропонувати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни», — заявив міністр нацбезпеки США Алехандро Майоркас.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 14 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Вашингтоном Україні нового пакета допомоги на суму $200 млн.