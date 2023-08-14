США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів

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Допомога США

«Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет, який оцінюється у 200 мільйонів доларів та здійснюється з раніше санкціонованого президентського управління зі скорочення витрат, включає боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування», — повідомив Держдеп.