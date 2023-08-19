Національний банк протягом тижня, з 14 по 18 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,96 млн і продав $406,71 млн. Чистий продаж валюти становив $405,75 млн проти $468,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку
Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $62,80 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $194,18 млн;
- продав $15 617,49 млн.
Чистий продаж валюти становив $15 423,31 млн.
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Джерело: Мінфін
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