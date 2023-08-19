НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 14 по 18 серпня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,96 млн і продав $406,71 млн. Чистий продаж валюти становив $405,75 млн проти $468,55 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.