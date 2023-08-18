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18 серпня 2023, 19:16 Читать на русском

У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні. Про це йдеться на сторінці законопроєкту № 9623 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини» на сайті парламенту.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні.
Фото: armyinform.com.ua

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Текст документа наразі не опубліковано.

Одним з авторів законопроєкту є перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Раніше він повідомляв, що проєкт закону розроблено з метою декриміналізації діянь, пов’язаних з порнографією, в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створення чи утримання місць розпусти і звідництва, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя.

За його словами, законопроєкт передбачає виключити статті 301 та 302 ККУ в існуючій редакції.

При цьому кримінальна відповідальність залишиться за:

  • порно без згоди (порнопомста, deep fake),
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія),
  • порно з дітьми і для дітей.

Железняк зазначив, що ухвалення законопроєкту спрямоване на захист осіб від притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, що не містять суспільної небезпеки, та реалізацію положень Конституції України, які спрямовують діяльність держави на захист прав і свобод людини та їх гарантії, в тому числі права на невтручання в особисте життя.

Також після ухвалення очікується зменшення корупції та витрат часу правоохоронних органів на переслідування осіб за суспільно безпечні діяння та покращення ефективності боротьби з розповсюдженням порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, а також екстремальної порнографії та посилення запобіжників розповсюдження порнографії серед неповнолітніх.

Окрім того, очікується збільшення податкових надходжень та вихід з тіні порнобізнесу в тій частині, де відбудеться декриміналізація.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що сервіс з дорослим контентом OnlyFans за першу половину 2023 року сплатив $928 200 «податку на Google».

При цьому наразі в українському законодавстві закріплена кримінальна відповідальність за публікацію та розповсюдження власного еротичного контенту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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18 серпня 2023, 19:20
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