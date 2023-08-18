Зеленський підписав два закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468 про звільнення від ПДВ та мита оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць. Про це повідомляє перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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Варто зазначити, що парламент ухвалив дані законопроєкти у другому читанні ще 28 липня.

Цими законами від сплати ПДВ та мита звільнили імпорт тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.