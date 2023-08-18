Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468 про звільнення від ПДВ та мита оптичних приладів для спостереження та антидронових рушниць. Про це повідомляє перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.
Зеленський підписав два закони про скасування податків при ввезенні тепловізорів і антидронових рушниць
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Варто зазначити, що парламент ухвалив дані законопроєкти у другому читанні ще 28 липня.
Цими законами від сплати ПДВ та мита звільнили імпорт тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра, а також антидронових рушниць.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Бо завтра їх без мита завезуть умовні ФОП Іванови по 10000 грн, в магазинах будуть продавати по 20000, а на ті що наклеять наклейку продадуть ЗСУ по 100000 грн. І крайніх нема, ЗСУ скаже: купили «аналогов нєт» тому й ціна така (порівняти ні з чим), головне що солдати отримали, не хитайте човна.