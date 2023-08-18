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18 серпня 2023, 16:11 Читать на русском

Приватбанк попередив про регламентні роботи. Операції з картками вночі будуть недоступні

В ніч на 19 серпня 2023 року Приватбанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Операції з картками будуть зупинені до ранку. Про це повідомляє пресслужба банку.

В ніч на 19 серпня 2023 року Приватбанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів.
Фото: Приватбанк

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19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт.

«Цікава інформація: клієнти Приватбанку роблять в середньому більше ніж 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини», — заявили в банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що кількість активних платіжних карток українських банків зменшилась вперше з другого кварталу 2022 року. При цьому кількість активних карток найбільшого за розміром активів державного Приватбанку знизилася на 0,1 млн — до 26,5 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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