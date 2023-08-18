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18 серпня 2023, 12:38 Читать на русском

Кількість активних платіжних карток українських банків зменшилась вперше з другого кварталу 2022 року — НБУ

Загальна кількість активних карток українських банків після досягнення історичного максимуму в 47,2 млн штук на кінець березня цього року у квітні-червні зменшилася на 0,6 млн штук або на 1,3% - до 46,6 млн штук. Про це йдеться в Огляді банківського сектора НБУ.

Загальна кількість активних карток українських банків після досягнення історичного максимуму в 47,2 млн штук на кінець березня цього року у квітні-червні зменшилася на 0,6 млн штук або на 1,3% - до 46,6 млн штук.
Фото: pixabay.com

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Причини

Передусім, це пояснюється зменшенням кількості платіжних карток іноземних банків з 4,6 млн до 3,8 млн одиниць.

При цьому кількість активних карток найбільшого за розміром активів державного Приватбанку знизилася на 0,1 млн — до 26,5 млн, у решти держбанків залишилася на рівні 6,9 млн, ще 0,6 млн карток — у нещодавно націоналізованого Сенс Банку (раніше Альфа-Банк).

Водночас у приватних банків кількість платіжних карток зросла на 0,3 млн — до 9,5 млн штук.

Платежі картками

«Обсяги розрахунків платіжними картками у торговельній мережі надалі зростають — більш ніж на 20% за кількістю та майже на 10% за сумою у другому кварталі, насамперед за рахунок платежів в Україні», — зазначив НБУ.

За даними регулятора, у травні та червні кількість платежів становила 430,4 млн і 428,8 млн порівняно з 385,9 млн і 383,3 млн у березні та квітні. Обсяг платежів картками у ці два місяці зріс до 112,6 млрд грн та 112,1 млрд грн зі 105 та 104,7 млрд грн у березні та квітні.

НБУ також помітив зменшення обсягу платежів за кордоном до 18,3−18,8 млрд грн на місяць у другому кварталі 2023 року, тоді як у грудні 2022 року вони досягали максимуму 24,8 млрд грн, після чого знизилися до 22,76 млрд грн у січні та 21,03 млрд грн у березні.

Джерело: Мінфін
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