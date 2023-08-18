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18 серпня 2023, 15:38 Читать на русском

Капітальні інвестиції в Україні у 2022 році впали на 39,2%

Обсяг капітальних інвестицій в економіку України у 2022 році скоротився на 39,2% і становив 409,7 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Обсяг капітальних інвестицій в економіку України у 2022 році скоротився на 39,2% і становив 409,7 млрд грн.
Фото: freepik.com

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Хто постраждав найсильніше

Найбільше постраждали діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, де зафіксовано падіння капінвестицій на 83,3% - до 2,2 млрд грн, а також видавнича справа, радіо- і телемовлення — на 64,7%, до 2,2 млрд грн.

В операціях із нерухомим майном спад становив 53,4% - до 14,3 млрд грн, у держуправлінні та обороні - на 50,6%, до 36,5 млрд грн, у промисловості - 48,1%, до 126,1 млрд грн.

Деякі галузі, навпаки, показали зростання

У складському господарстві було зафіксовано зростання одразу на 78,9% - до 23,3 млрд грн. Невелике зростання відбулося в лісовому господарстві та лісозаготівлі - 3,5%, до 1,5 млрд грн, і наукових дослідженнях і розробках — на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

Найбільший обсяг капітальних інвестицій (регіони)

У регіональному зрізі найбільший обсяг капітальних інвестицій у 2022 році зафіксовано у:

  • Дніпропетровській області - 40,478 млрд грн,
  • Київській області - 31,169 млрд грн,
  • Львівській області - 26,161 млрд грн.

Нагадаємо

У 2021 році капітальні інвестиції зросли на 13%, а у 2020 році впали на 38,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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