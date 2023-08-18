Крадіжка крипти на $180 млн, Ripple позивається до SEC: що нового на ринку криптовалют

З початку року північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 180 мільйонів доларів

У першій половині 2023 року хакери з Північної Кореї за допомогою експлуатації різних експлойтів викрали $180 млн у різних криптовалютах. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на дані південнокорейської розвідки.

Однією з найнебезпечніших угруповань залишається Lazarus Group, яку підозрюють у численних зламах. Зокрема, ці хакери, ймовірно, причетні до липневої крадіжки $37 млн у платіжного сервісу CoinsPaid.

Також їх називають відповідальними за атаки на інші криптокомпанії, включаючи сайдчейн Ronin, гаманець Atomic Wallet, платформу Alphapo та кроссчейн-міст Horizon.

Ripple подала клопотання з вимогою до суду відхилити апеляцію SEC

Компанія Ripple Labs вимагає скасувати клопотання про проміжну апеляцію Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), оскільки не бачить юридичних підстав для оскарження рішення.

На думку юристів Ripple, апеляція лише затягне процес і не сприятиме винесенню остаточного вироку. Вони також зазначили, що твердження регулятора про нібито неправильне трактування тесту Хауї щодо розподілу XRP не свідчить про будь-які розбіжності щодо правової норми, що лежить в основі.

«Немає жодних надзвичайних обставин, якими можна було б виправдати відхід від правила про вирішення всіх питань, що стосуються кожної зі сторін, до подання апеляції», — заявив головний юрисконсульт компанії.

Тест Хауї (Howey Test) — перелік критеріїв, які допомагають визначити, чи має актив ознаки цінних паперів і чи є «інвестиційним контрактом».

Tether зупинила випуск USDT у мережах Kusama, Bitcoin Cash та Omni Layer

17 серпня випускаючи стейблкоїн USDT компанія Tether припинила випуск активу в екосистемах Kusama, Bitcoin Cash SLP та Omni Layer.

«Якщо блокчейну не вистачає значної підтримки протягом тривалого періоду і немає ознак відновлення показників, його використання стає неефективним і може поставити під загрозу нашу безпеку», — пояснили представники емітента.

Компанія продовжить викуповувати токени із цих мереж мінімум протягом року. Користувачі можуть обмінювати монети на USDT з інших блокчейнів через різні біржі.

Проект Omni був першим протоколом, який Tether використав для випуску стейблкоїнів у мережі біткоїна. Компанія залишила за собою можливість переглянути рішення щодо цього проекту в майбутньому.

У Сінгапурі заарештували групу осіб за відмивання близько $700 мільйонів через криптовалюти

Поліція Сінгапуру заявила про затримання 10 осіб за підозрою у відмиванні понад 950 млн SGD (близько $700 млн), у тому числі за допомогою цифрових активів.

Усі заарештовані є громадянами Китаю, Кіпру, Камбоджі, Туреччини та Вануату. При цьому в розшуку перебуває ще вісім людей.

«В результаті масштабного розслідування та подальшої розвідки, включаючи аналіз звітів про підозрілі транзакції, поліція виявила групу осіб, підозрюваних у причетності до відмивання доходів від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та онлайн-гемблінг», — йдеться у заяві правоохоронців.

У ході обшуків у передбачуваних злочинців вилучили понад 94 об'єкти нерухомості та 50 транспортних засобів вартістю понад 815 млн SGD ($600 млн). Влада також заарештувала понад 35 банківських рахунків на 110 млн SGD ($81 млн).

Крім того, було конфісковано іноземну готівку на 23 млн SGD ($17 млн), понад 250 дорогих сумок і годинників, 120 електронних пристроїв, 270 ювелірних виробів та два зливки золота.

На додаток, правоохоронці виявили 11 документів «з інформацією про цифрові активи». Розслідування продовжується.