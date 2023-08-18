Курс валют на 18 серпня: долар і євро на готівковому ринку кинулися вгору

У п'ятницю, 18 серпня, на готівковому ринку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подорожчав на 10 копійок. Курс євро у купівлі також залишився на попередньому рівні, а у продажу додав 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,42−38,10 грн. Євро купують за 40,98 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,20, євро — 41,50−41,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,76−40,15 грн/євро.

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