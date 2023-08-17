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17 серпня 2023, 19:20 Читать на русском

НАЗК внесло власника китайського маркетплейсу AliExpress до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

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У пресслужбі НАЗК пояснили це рішення тим, що Alibaba Group продовжує працювати в рф і надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

Зокрема, на території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba — ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

Станом на 2023 рік компанія продовжує бізнес у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

«Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються», — зазначається у повідомленні.

Ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно, вважає НАЗК.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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matroskin
matroskin
17 серпня 2023, 19:41
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То що тепер, дрони усьо, комплектуючі більше там купувать нізя?
НАЗК готове займатися чим завгодно, головне аби не тим ради чого його створили. :)
При нульовій профільній еффективності, скажуть: то ми ж ось список 3 роки складали, часу на коррупціонерів не було.
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0
Три літри
Три літри
17 серпня 2023, 21:21
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А чому сайт Мінфін не внесений в цей перелік? Він активно співряцює з російським сервісом Venyoo, впевнений ще й платить за це росіянам.
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