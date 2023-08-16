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16 серпня 2023, 14:32 Читать на русском

Трейдери можуть заробити на українських газосховищах $370 мільйонів — WSJ

До початку опалювального сезону третину доступних запасів газу у підземних сховищах України — орієнтовно 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд — забезпечать іноземні трейдери. Для них це ризик, але одночасно можливість гарно заробити. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

До початку опалювального сезону третину доступних запасів газу у підземних сховищах України — орієнтовно 3,5 млрд кубометрів із 10 млрд — забезпечать іноземні трейдери.
Фото: utg.ua

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З 2022 року у Євросоюзі ввели цільові показники заповнення газових сховищ. До 1 листопада вони мають становити 90%, але темпи закачування газу настільки високі, що цього показник або вже досягнуто, або це станеться найближчими днями. Станом на 14 серпня сховища Євросоюзу були заповнені на 89,75%.

Така ситуація може призвести до різкого зниження цін, оскільки новий газ просто не буде де зберігати.

З іншого боку, є Україна з найбільшими у Європі, але напівпорожніми підземними газосховищами. Трейдери можуть скористатися низькими цінами, закачати газ в українські ПСГ і продати його дорожче, коли ціни виростуть.

За оцінками The Wall Street Journal, потенційний прибуток з 3,5 млрд куб. метрів може становити $370 млн.

Хто зберігає газ в Україні

За даними джерел видання, газ в Україні вже зберігають трейдери Trafigura Group, Vitol і Gunvor Group, нафтогазова компанія Shell і швейцарська енергетична компанія Axpo.

Головний ризик, який стоїть перед ними, — це війна. До самих сховищ росія навряд чи зможе дістатися через значну глибину, але вона може пошкодити газопроводи чи компресорні станції.

Втім, компанія Укртрансгаз, яка є оператором підземних газосховищ в Україні, розглядає усі ПСГ як одну місткість. Тому навіть якщо одне з них отримає пошкодження внаслідок воєнних дій, трейдери зможуть отримати свій газ з іншого.

«Ймовірність того, що всі наші підземні сховища вийдуть з ладу, будуть знищені, дуже мала», — заявив виданню в.о. гендиректора компанії Роман Малютін.

Джерело: Мінфін
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