В КМДА кажуть, що підвищення ціни на проїзд до завершення воєнного стану не буде

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

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«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також», — наголосив Кандибор.

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За його словами, у коментарі медіа він говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт — тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.