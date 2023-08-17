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17 серпня 2023, 15:51 Читать на русском

В КМДА кажуть, що підвищення ціни на проїзд до завершення воєнного стану не буде

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде. Про цезаявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

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«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також», — наголосив Кандибор.

Читайте: Проїзд у Києві має бути 30 гривень, але простіше зробити його безплатним — КМДА

За його словами, у коментарі медіа він говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт — тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Tido oss
Tido oss
17 серпня 2023, 15:53
#
Ага и налоги для фот неотменять и пдв зеля бла бла блакал
+
0
Три літри
Три літри
17 серпня 2023, 16:03
#
А хто буде доплачувати перевізникам?
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
17 серпня 2023, 16:17
#
Так хотели ж бесплатным делать
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