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18 липня 2023, 14:19 Читать на русском

Проїзд у Києві має бути 30 гривень, але простіше зробити його безплатним — КМДА

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але у нього стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним. Про це заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю LIGA.net.

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але у нього стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

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«Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн — це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним.

І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", — сказав Кандибор.

Він також додав, що в такому випадку потрібна буде «масштабна стратегія, розуміння, завдяки чому ми будемо його компенсувати».

«Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом», — заявив Кандибор.

Поки що про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться.

«Найближчим часом і в умовах війни — ні», — додав він.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2023, 14:37
#
Правильно! Давно пора, вообще, из своих наблюдений, коренные киевляне (3 — 5 поколение и дальше) давно выехали за город или вообще свалили с Украины, ну конечно осталась кучка «маргиналов» которые просто не хотят сьезжать с центра города и говорят — где родился там и умру… (есть у меня пару таких знакомых) Очень мало осталось жить в этом «обновленном городе».
Ну и соответственно основная масса это приезжие из района, области и других частей Украины. По факту квартира сьемная, родители торгуют салом или овощами оплачивают своему «дитяти» все «городские кайфы». поэтому проезд в транспорте должен рассчитываться из средней цены килограмма сала, или сезонно -помидоров, огурцов.
+
0
wijamit390
wijamit390
18 липня 2023, 14:37
#
Поэтому сделаем 60
+
0
Strangers
Strangers
18 липня 2023, 14:50
#
В Прибалтике бесплатно!
+
0
locustsucol
locustsucol
18 липня 2023, 16:52
#
«В Прибалтике» може написати тільки мешканець ссср чи російянин, але ніколи естонець, латиш, чи литовець.
+
+43
yarg
yarg
18 липня 2023, 14:58
#
Льгопота сжирает страну. 10 лет уже об єтом говорю… но она побеждает :(
все эти «коренные киевляне» с корочками «чернобыльца» , «внука войны» и «ветерана труда 4 разряда»…
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
18 липня 2023, 15:10
#
«коренные киевляне» это какая-то отдельная каста типа «коренных масквичей» только выросшая в гостинках на окраинах ДВРЗ?
Ни разу не слышал «коренной ирпенец», «коренной обуховчанин».
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