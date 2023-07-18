Проїзд у Києві має бути 30 гривень, але простіше зробити його безплатним — КМДА

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але у нього стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним. Про це заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю LIGA.net.

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«Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн — це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним.

І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", — сказав Кандибор.

Він також додав, що в такому випадку потрібна буде «масштабна стратегія, розуміння, завдяки чому ми будемо його компенсувати».

«Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом», — заявив Кандибор.

Поки що про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться.

«Найближчим часом і в умовах війни — ні», — додав він.