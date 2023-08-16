Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт

Що не так з продажем порту

Аукціон був запланований зі зменшеною удвічі стартовою ціною — 92,45 млн грн, але, відповідно до протоколу, він не відбувся через відсутність учасників.

При цьому на 23 серпня запланований ще один повторний аукціон — заявки почали приймати 14 серпня. Стартова ціна не змінилась — 92,45 млн грн.

Нагадаємо

ФДМУ 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, під час якого вартість активу зросла у 2,3 рази до 220 млн грн.

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Тоді таку суму запропонувало ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» (ТОВ «УДІ ТРЕЙДІНГ») власником якого за даними держреєстру є бізнесмен Віталій Кропачов.