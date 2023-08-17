У четвер, 17 серпня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу на 15 копійок. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу додало 10 копійок.
Курс валют на 17 серпня: долар в обмінниках подорожчав на 32 копійки
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
В обмінниках долар додав 25 копійок у купівлі та 32 копійки у продажу. Курс євро додав 15 копійок у купівлі, а у продажу 12 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,95 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,02, євро — 41,40−41,67 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,80−40,19 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Коментарі