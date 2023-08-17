Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії

Позиція Швейцарії

«Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці останні заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набули чинності о 18:00 середи, 16 серпня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше як компетентний орган запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

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Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

Що відомо про нові санкції Швейцарії

Заходи включають заборону на експорт товарів подвійного призначення і товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню росії, ще 87 компаніям, зокрема компаніям із третіх країн, які поставили такі товари в росію.

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів і прекурсорів хімічної зброї.

Продаж прав на інтелектуальну власність і комерційної таємниці росії тепер також заборонено у зв'язку з різними товарами. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в росію, не вироблялися в росії. Заборона на транзит через Росію поширилася і на інші товари.

Винятки із санкцій проти рф

У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам і організаціям росії.

Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям заборонено незалежно від валюти.

Федеральна рада також ухвалює можливості, передбачені ЄС для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з Росії.

Нагадаємо

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.