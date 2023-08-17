Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро ще на п'ять копійок

17 серпня європейська валюта подешевшала на 5 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,91 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

16 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,96 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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