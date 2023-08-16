Найкраще IPO року. Акції виробника ключок для гольфу зросли на 624% у перший день торгів

Акції виробника ключок для гольфу Sacks Parente Golf Inc. подорожчали на 624% у перший день торгів. Це стало найкращим IPO (первинним публічним розміщенням) на американській біржі у 2023 році, повідомляє Bloomberg.

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Американська компанія Sacks Parente, яка виробляє обладнання для гольфу, зокрема ключки вартістю $400, 15 серпня розмістила 3,2 млн акцій по $4 за штуку. Під час торгів вони зросли майже до $29.

Ціна виявилася трохи нижчою від акцій конкуруючого бренда Scotty Cameron, продукцією якого протягом карʼєри користувався найвідоміший у світі гравець у гольф Тайгер Вудс.

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Згідно із заявою, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), у 2022 році обсяг продажів Sacks Parente склав лише $190 000, і компанія ще не отримала прибуток. Sacks Parente торік отримала чистий збиток у розмірі $3,5 млн.

За перші три місяці 2023 року чистий виторг компанії склав $90 000, а чистий збиток — $917 000.