Український Megogo планує IPO на біржу Nasdaq — ЗМІ

TT-сервіс Megogo готується до виходу на американську технологічну біржу Nasdaq. Про це в інтерв'ю Forbes розповів співзасновник і співвласник компанії Федір Дроздовський.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Megogo мав вийти на IPO ще влітку 2022 року, каже Дроздовський. Стрімінг почав готуватися до виходу на біржу з 2019−2020 року, а в 2021-му мав уже всю звітність.

«Ми майже зробили стандарт (PCAOB), який використовує американська біржа. У нас був план, що до нас прилітає спеціаліст з Індії (який працював з американською біржею) і буде проводити цей аудит» — розказав він. Компанія була готова на 95%.

За словами Дроздовського, до початку повномасштабної війни в ході підготовки на IPO Megogo оцінювали в $800−900 млн.

«Ми плануємо йти в сторону IPO. Тому зараз готуємо дані до публічності», — розповів співвласник сервісу про відновлення планів виходу на технологічну біржу США Nasdaq.

Дроздовський пояснив, навіщо компанії IPO. «Це доступ до значно дешевшого капіталу, ліквідності, М&А та швидкого масштабування», — каже він.

На думку співзасновника сервісу, Megogo створив власний продукт, який можна масштабувати у світ і розгортати платформу на інші країни, робити локалізацію.

До того ж Megogo планує інвестраунд від приватних інвесторів на $20−30 млн. Гроші потрібні на експансію для 10−12 країн. «На один ринок для старту повноцінного функціонування Megogo приблизно потрібно $2 млн», — розказав Дроздовський.