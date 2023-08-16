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16 серпня 2023, 16:02 Читать на русском

Кабмін послабив контроль за цінами на соціальні продукти

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків», ухваленого в січні 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків», ухваленого в січні 2022 року.

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Як змінився контроль

Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з розпорядженням уряду № 711-р Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість, та товари протиепідемічного призначення.

Читайте: Уряд продовжив держрегулювання цін на «соціальні» товари

Нагадаємо

Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.

У липні Кабінет міністрів продовжив регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив список. Було встановлено граничний рівень націнки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), батон та олію соняшникову рафіновану.

З переліку виключили цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого гатунку борошна), та вершкове масло жирністю 72,5%.

Джерело: Мінфін
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