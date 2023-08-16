Кабмін послабив контроль за цінами на соціальні продукти

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків», ухваленого в січні 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як змінився контроль

Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з розпорядженням уряду № 711-р Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.



Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість, та товари протиепідемічного призначення.

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