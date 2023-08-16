Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків», ухваленого в січні 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін послабив контроль за цінами на соціальні продукти
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Як змінився контроль
Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з розпорядженням уряду № 711-р Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.
Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість, та товари протиепідемічного призначення.
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Нагадаємо
Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.
У липні Кабінет міністрів продовжив регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив список. Було встановлено граничний рівень націнки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птицю (тушки курячі, чверті тушки курячої), батон та олію соняшникову рафіновану.
З переліку виключили цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого гатунку борошна), та вершкове масло жирністю 72,5%.
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