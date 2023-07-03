Уряд продовжив держрегулювання цін на «соціальні» товари

Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів у період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Держрегулювання цін

Відповідна постанова № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах військового стану» набула чинності 30 червня 2023 року.

«Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на обмежений перелік продуктів харчування», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, до нього входять борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птиця (тушки курячі, четвертини тушки курячої), олія соняшникова рафінована, хліб житньо-пшеничний та батон.

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Водночас для усунення надмірного тиску на бізнес уряд ухвалив рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення.