Mastercard: шість із десяти безконтактних оплат в Україні — це цифрові оплати гаджетами з NFC

Частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат з картками Mastercard у фізичному ритейлі в країні перетнула рубіж у 60%. Про це свідчить трансакційна статистика Mastercard за другий квартал 2023 року.

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Розвиток NFC-оплат

За словами Юрія Батхіна, віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові, уже п’ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, що є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard.

За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом із Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США.

Стрімкий розвиток NFC-оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців, які дозволяють перетворити гаджет з NFC — смартфон, смартгодинник чи фітнес-браслет — на зручний платіжний інструмент, а окрім цього — з розповсюдженням технології безконтактної оплати.

Так, сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках в Україні — безконтактні. Серед найпопулярніших категорій — продуктовий ритейл, заклади харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.

Важливим фундаментом для поширення культури безконтактних оплат також став розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків. За даними НБУ, сьогодні майже 97% POS-терміналів в країні приймають безконтактні оплати.