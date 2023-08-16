Чехія заморозила російських активів на понад 14 мільярдів гривень

Влада Чехії заморозила активи росіян, які підпадають під санкції, на понад 14 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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«Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн», — заявив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з очільницею АРМА Оленою Думою.

Взаємна співпраця

Під час зустрічі сторони також обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними чеськими відомствами у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік, до кінця березня 2025 року. Наразі він діє до 31 березня 2024 року.