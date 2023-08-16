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16 серпня 2023, 12:01 Читать на русском

Чехія заморозила російських активів на понад 14 мільярдів гривень

Влада Чехії заморозила активи росіян, які підпадають під санкції, на понад 14 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Влада Чехії заморозила активи росіян, які підпадають під санкції, на понад 14 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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«Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн», — заявив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі з очільницею АРМА Оленою Думою.

Взаємна співпраця

Під час зустрічі сторони також обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними чеськими відомствами у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік, до кінця березня 2025 року. Наразі він діє до 31 березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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