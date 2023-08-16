Клієнти Приватбанку можуть перевірити ділову репутацію контрагентів у «Приват24 для бізнесу»

Приватбанк запустив нову послугу для бізнес клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу, оцінити та звести фінансові ризики співпраці з контрагентами до мінімуму. Про це повідомляє пресслужба банку.