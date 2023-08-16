Приватбанк запустив нову послугу для бізнес клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу, оцінити та звести фінансові ризики співпраці з контрагентами до мінімуму. Про це повідомляє пресслужба банку.
Клієнти Приватбанку можуть перевірити ділову репутацію контрагентів у «Приват24 для бізнесу»
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Перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів (компанії та ФОП) можна у «Приват24 для бізнесу».
Як скористатися
Щоб скористатися послугою у мобільному додатку:
- перейдіть у меню «Послуги»,
- виберіть «Досьє ділової репутації»,
- введіть ЄДРПОУ або ІПН контрагента,
- натисніть «Шукати».
Веб версія «Приват24 для бізнесу»
- У веб версії «Приват24 для бізнесу» в каталозі послуг виконайте пошук за назвою «Досьє ділової репутації»,
- натисніть кнопку «Підключити»,
- а далі «Відкрити».
- Для перегляду інформації за контрагентом введіть ЄДРПОУ або ІПН,
- натисніть «Шукати».
Інформація про компанію
У новій вкладці зʼявиться наступна інформація про компанію, зокрема:
- актуальні реєстраційні дані,
- наявність кредитної історії в базі Уĸраїнсьĸого бюро ĸредитних історій,
- дані про обтяження рухомого майна,
- заборони на участь у тендерах,
- податĸові дані (статус платниĸа ПДВ, наявність податĸового боргу, внесення в реєстр велиĸих платниĸів податĸів),
- дані про судові справи та виĸонавчі провадження.
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Також клієнти Приватбанку зможуть онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.
Як активувати моніторинг
Щоб активувати моніторинг у послузі «Досьє ділової репутації»:
- натисніть кнопку «Налаштування моніторингу» і «Підключити»,
- далі натисніть кнопку «Додати компанію»,
- введіть ЄДРПОУ або ІПН,
- натисніть «Додати».
Моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів — безкоштовний.
Про будь-які зміни в досьє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці «Приват24 для бізнесу».
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