Клієнти Приватбанку можуть перевірити ділову репутацію контрагентів у «Приват24 для бізнесу»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 серпня 2023, 11:38 Читать на русском

Клієнти Приватбанку можуть перевірити ділову репутацію контрагентів у «Приват24 для бізнесу»

Приватбанк запустив нову послугу для бізнес клієнтів «Досьє ділової репутації». Вона дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу, оцінити та звести фінансові ризики співпраці з контрагентами до мінімуму. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк запустив нову послугу для бізнес клієнтів «Досьє ділової репутації».
Фото: today.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів (компанії та ФОП) можна у «Приват24 для бізнесу».

Як скористатися

Щоб скористатися послугою у мобільному додатку:

  • перейдіть у меню «Послуги»,
  • виберіть «Досьє ділової репутації»,
  • введіть ЄДРПОУ або ІПН контрагента,
  • натисніть «Шукати».

Веб версія «Приват24 для бізнесу»

  • У веб версії «Приват24 для бізнесу» в каталозі послуг виконайте пошук за назвою «Досьє ділової репутації»,
  • натисніть кнопку «Підключити»,
  • а далі «Відкрити».
  • Для перегляду інформації за контрагентом введіть ЄДРПОУ або ІПН,
  • натисніть «Шукати».

Інформація про компанію

У новій вкладці зʼявиться наступна інформація про компанію, зокрема:

  • актуальні реєстраційні дані,
  • наявність кредитної історії в базі Уĸраїнсьĸого бюро ĸредитних історій,
  • дані про обтяження рухомого майна,
  • заборони на участь у тендерах,
  • податĸові дані (статус платниĸа ПДВ, наявність податĸового боргу, внесення в реєстр велиĸих платниĸів податĸів),
  • дані про судові справи та виĸонавчі провадження.

Читайте також: Приватбанк звітує про рекордні прибутки у першому півріччі (інфографіка)

Також клієнти Приватбанку зможуть онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.

Як активувати моніторинг

Щоб активувати моніторинг у послузі «Досьє ділової репутації»:

  • натисніть кнопку «Налаштування моніторингу» і «Підключити»,
  • далі натисніть кнопку «Додати компанію»,
  • введіть ЄДРПОУ або ІПН,
  • натисніть «Додати».

Моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів — безкоштовний.

Про будь-які зміни в досьє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці «Приват24 для бізнесу».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами