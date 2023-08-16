У середу, 16 серпня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу на 9 копійок. Євро у покупці та у продажу не змінилось.
Курс валют на 16 серпня: долар подорожчав на 10 копійок
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В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі, а у продажу додав 4 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,10−37,74 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,78, євро — 41,25−41,49 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,94−40,32 грн/євро.
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