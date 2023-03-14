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14 березня 2023, 9:52 Читать на русском

Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 220 мільйонів

Компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.

Компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.
Фото: facebook.com/bdcseaport

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Що відомо

«Укрдонінвест», засновником та кінцевим бенефіціаром якої є Віталій Кропачов, запропонувала 220 млн 0,1 тис. грн.

При цьому «Укрдонінвест» брала участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту «Усть-Дунайськ» і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн. Компанія програла ТОВ «Еліксир Україна», початкова пропозиція якого була вищою.

У торгах також брали участь ТОВ «Порт Аккерман» (остаточна пропозиція — 97 млн грн) та ПрАТ «Мостобуд ЮА» (кінцева пропозиція — 220 млн грн).

Стартова ціна, яку визначили на повторний аукціон, — 93,78 млн грн. На першому аукціоні, який не відбувся, стартова ціна була удвічі вищою — 187,6 млн грн.

Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
godvinik
godvinik
14 березня 2023, 10:33
#
Ну хай тепер приватний власник сам і думає про безпеку свого майна від зазіхань оккупантів
+
0
seaman
seaman
14 березня 2023, 12:21
#
Коли народ Украіни зрозуміє, що віддавати народне добро, навіть за гроши, людям з Тореза, Горловки та тому подібних щасливих міст, шкідливо для краіни?
+
0
Rubi0
Rubi0
14 березня 2023, 14:52
#
А кому віддавати, львовянам таким як Резніков? який на яйцах для всу під час війни схеми робить
+
+22
Vasssiliy
Vasssiliy
14 березня 2023, 13:02
#
Еще один порт за 6 млн баксов, жесть!!! Ну кто в войну распродает имущество на ценовом дне?! Неприкрытая коррупция, уже вообще не парятся…
+
0
seaman
seaman
14 березня 2023, 13:30
#
Там ще боргу на 2,7 млн, але все одно халява
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