Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 220 мільйонів

Компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.

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Що відомо

«Укрдонінвест», засновником та кінцевим бенефіціаром якої є Віталій Кропачов, запропонувала 220 млн 0,1 тис. грн.

При цьому «Укрдонінвест» брала участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту «Усть-Дунайськ» і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн. Компанія програла ТОВ «Еліксир Україна», початкова пропозиція якого була вищою.

У торгах також брали участь ТОВ «Порт Аккерман» (остаточна пропозиція — 97 млн грн) та ПрАТ «Мостобуд ЮА» (кінцева пропозиція — 220 млн грн).

Стартова ціна, яку визначили на повторний аукціон, — 93,78 млн грн. На першому аукціоні, який не відбувся, стартова ціна була удвічі вищою — 187,6 млн грн.

Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).