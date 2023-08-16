росія арештувала активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse

Арбітражний суд москви арештував активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse, заборонивши їм користуватися акціями та частками у російських «дочках». Відповідне рішення московський суд ухвалив, задовольнивши клопотання російського банку «Зеніт», пише російський Forbes .

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Що відомо

Згідно із матеріалами суду, суд заборонив Credit Suisse розпоряджатися акціями і частками у дочірніх російських фінустановах «Банк Кредит Свісс» і «Кредит Свісс Секьюрітіз», а UBS — у «Ю Би Ес Банк». Російським реєстраторам заборонено реєструвати будь-які операції з ними, а податковим органам — будь-які зміни даних у держреєстрі.

Крім цього, «Зеніт» просив заарештувати кошти UBS і Credit Suisse у розмірі $13,6 млн на рахунках кожного з відповідачів. Однак суд відмовився задовольнити цю вимогу, оскільки російський банк не обґрунтував необхідність арешту.

Нагадаємо

У липні російський банк «Зеніт» подав до Арбітражного суду москви заяву про визнання Credit Suisse банкрутом. Крім того, російський банк подав до швейцарських кредиторів позов про солідарне стягнення $13,6 млн простроченого боргу.

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