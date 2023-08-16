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16 серпня 2023, 9:20 Читать на русском

росія арештувала активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse

Арбітражний суд москви арештував активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse, заборонивши їм користуватися акціями та частками у російських «дочках». Відповідне рішення московський суд ухвалив, задовольнивши клопотання російського банку «Зеніт», пише російський Forbes.

Арбітражний суд москви арештував активи швейцарських банків UBS і Credit Suisse, заборонивши їм користуватися акціями та частками у російських «дочках».
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно із матеріалами суду, суд заборонив Credit Suisse розпоряджатися акціями і частками у дочірніх російських фінустановах «Банк Кредит Свісс» і «Кредит Свісс Секьюрітіз», а UBS — у «Ю Би Ес Банк». Російським реєстраторам заборонено реєструвати будь-які операції з ними, а податковим органам — будь-які зміни даних у держреєстрі.

Крім цього, «Зеніт» просив заарештувати кошти UBS і Credit Suisse у розмірі $13,6 млн на рахунках кожного з відповідачів. Однак суд відмовився задовольнити цю вимогу, оскільки російський банк не обґрунтував необхідність арешту.

Нагадаємо

У липні російський банк «Зеніт» подав до Арбітражного суду москви заяву про визнання Credit Suisse банкрутом. Крім того, російський банк подав до швейцарських кредиторів позов про солідарне стягнення $13,6 млн простроченого боргу.

Читайте: Credit Suisse та UBS звинуватили у порушенні санкцій проти росії

Відповідно до матеріалів справи, приводом стала суперечка навколо кредиту, виданого «Зенітом» у 2021 році: тоді банк приєднався до синдикованого кредиту позичальнику Intergrain S.A. (Дочірня компанія групи «Содружество» у Люксембурзі за даними на 2020 рік), агентом за яким виступила лондонська філія Credit Suisse. За цією угодою «Зеніт» перерахував $20 млн.

У лютому 2023 року банк «Зеніт» потрапив під санкції США та Великої Британії, через що перестав отримувати виплати від позичальника. У березні — травні 2023 року Intergrain S.A. перерахувала $5,2 млн, які призначалися «Зеніту», але Credit Suisse повідомив російський банк, що гроші не будуть виплачені через санкції.

У травні 2023 року «Зеніт» подав до арбітражного суду заяву про арешт $5,2 млн і про заборону Credit Suisse користуватися акціями та частками АТ «Банк Кредит Свісс» та ТОВ «Кредит Свісс Сек'юрітіз», але суд ці вимоги відхилив.

Джерело: Мінфін
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