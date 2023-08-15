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15 серпня 2023, 18:51 Читать на русском

Україна та Литва взаємно визнаватимуть національні посвідчення водія

Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України та Литви про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Фото: ukraina.pasport.org.ua

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«Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, вчинену 30 травня 2023 року в Брюсселі. Угодою встановлюється зобов'язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності», — написав він в Telegram.

Крім того, встановлюється, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів, а також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українське посвідчення водія можна обміняти у Литві без іспитів.

Джерело: Мінфін
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