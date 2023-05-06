Україна та Литва розпочинають спрощений обмін водійських посвідчень, що не передбачає додаткових іспитів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Українське посвідчення водія можна обміняти у Литві без іспитів
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Угоду, необхідну для спрощеного обміну українських водійських посвідчень у Литві, у п’ятницю схвалив Кабінет міністрів.
Шмигаль зауважив, що обмін водійських прав відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів.
Для обміну необхідно буде подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що українське посвідчення водія з 31 березня можна обміняти у Німеччині. В Берліні запрацював відокремлений підрозділ ДП «Документ».
Джерело: Мінфін
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