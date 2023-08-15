Швеція виділяє Україні новий пакет військової допомоги на понад $300 мільйонів

Влада Швеції оголосила про надання 13 пакету військової допомоги для України на загальну суму 3,4 млрд шведських крон ($313,5 млн). Про це повідомив уряд Швеції у вівторок, 15 серпня.

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«Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше», — йдеться в повідомленні.

Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Зараз уряд отримує дозвіл про продаж у США ракет Rb 99 (AMRAAM), які потім буде передано в дар Україні.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 13-м для України з початку повномасштабного вторгнення росії. Загальна вартість допомоги Швеції досягла 20 млрд шведських крон ($1,8 млрд).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023−2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро) на проєкти з відновлення України.