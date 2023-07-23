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23 липня 2023, 10:01 Читать на русском

Швеція спрямує на проєкти з відновлення України 522,6 мільйона євро

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Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023−2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро) на проєкти з відновлення України.
Фото: depositphotos
Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023−2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро) на проєкти з відновлення України. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Що відомо

Як зазначається, це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції, і саме Україна стала її реципієнтом.

«Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 млрд шведських крон в економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, прийнята нашими партнерами. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо те, що шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні», — зазначила Свириденко.

За її словами, приватний сектор є найважливішим гравцем у процесі реконструкції України. «Для нас важливим є залучення іноземних інвестицій, залучення міжнародного бізнесу у проєкти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом», — сказала урядовець.

Читайте: Швеція скерує 32,5 мільйона євро на гуманітарну допомогу Україні

Зазначається, що бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) — 5,7 млрд шведських крон, Шведським інститутом (SI) — 225 млн шведських крон та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) — 75 млн шведських крон.

Перший віцепрем'єр-міністр розповіла про комплексну роботу, яку уряд проводить над Планом з економічного відновлення України на 2024 — 2027 роки в межах механізму Ukraine Facility, запропонованого ЄС як ключовий інструмент підтримки України на 2024−2027 роки.

Сторони окремо обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці.

Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення парку спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Свириденко порушила питання недопущення торговельних обмежень для української сільгосппродукції та відзначила, що блокування зерна негативно впливає на українську економіку та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Джерело: Мінфін
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