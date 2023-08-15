У липні виплата гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються, склала 39,4 мільйона

У липні вкладники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, отримали 39,4 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Станом на 1 серпня, загальна сума виплаченого гарантованого відшкодування за 2023 рік склала 1 853,8 млн грн.

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Станом на 1 серпня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 661,2 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн.

У Фонди гарантування нагадали, що до 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.