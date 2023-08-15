У Фонді гарантування розповіли, коли вкладники ліквідованого банку Конкорд отримають виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже з наступного тижня розпочне виплату гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого банку Конкорд. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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«На сьогодні триває процес формування реєстру вкладників. Після оголошення про початок виплат вкладники банку — фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, — зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду», — йдеться в повідомленні.

Вкладник сам обирає банк та відділення, у якому бажає отримати кошти. Крім того, існує можливість отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають 5 банків-агентів.

Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку Конкорд, призначена до виплат, становить 639 млн грн.

«Завдяки дії норми про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від Фонду кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», — зазначили у Фонді.

Паралельно триває процес формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, який буде сформовано та затверджено до 4 вересня 2023 року. Також проводиться інвентаризація активів та формування ліквідаційної маси банку Конкорд.

Протягом місяця після затвердження реєстру кредиторів, банком розпочнеться задоволення вимог кредиторів, які надіслали заяви з реквізитами для перерахування коштів.

«Банк Конкорд — це 7 банк, ліквідацію якого Фонд розпочав уже під час повномасштабного вторгнення. І щоразу, розуміючи умови, у яких живе і працює вся країна, ми розпочинали виплату відшкодування вкладникам та розрахунок з кредиторами достроково, тобто раніше кінцевого строку, відведеного законодавством.

Тому і виплату вкладникам банку Конкорд Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня. Фонд має достатньо коштів для виплати повної суми відшкодування усім вкладникам. І вже за фактом формування реєстру кредиторів та ліквідаційної маси банку, ми розпочнемо розрахунок із кредиторами і Фонд гарантування забезпечить повернення коштів кредиторам банку у повному обсязі", — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд 1 серпня.