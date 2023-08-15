Фонд Сороса скоротить діяльність у Євросоюзі, але збереже фінансування для України

Фонд «Відкрите суспільство» (OSF), благодійна організація, заснована мільярдером Джорджом Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину проектів в Європейському Союзі, оскільки вона планує зосередитись на інших частинах світу. Про це повідомляє Reuters.

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Це рішення означає, що фонд Сороса відмовиться від роботи, пов'язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті великих глобальних проблем, йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Організація, яка спрямовує приблизно $1,5 млрд доларів на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди, заявив представник Фондів «Відкрите суспільство».

«Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає висновок та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу», — йдеться в електронному листі.

В Україні частиною мережі фондів «Відкрите суспільство» є фонд «Відродження».

Що кажуть у фонді «Відродження»

У фонді «Відродження» наголосили, що інформація щодо «майже повного згортання» діяльності мережі фондів Джорджа Сороса у Європі є істотно перебільшеною і, по суті, не відповідає дійсності.

У повідомленні йдеться, що фонд «Відродження» нарощує активну роботу в Україні, а робота в ЄС буде збережена в рамках нової організаційної моделі.

Зокрема, у 2022 році міжнародний фонд «Відродження» підтримав 811 ініціатив від 581 організації та установ в Україні. Загальний бюджет на підтримку громадських ініціатив склав $18,7 млн. Бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року. Бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні.

«Підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса. Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і в те, що вона стане кінцем для російської імперії», — заявив виконавчий директор міжнародного фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.

92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд «Відкрите суспільство» (OSF) перейшов до рук одного з його п'яти дітей.

Але, говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: «Він це заслужив».