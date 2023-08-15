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15 серпня 2023, 15:31 Читать на русском

Фонд Сороса скоротить діяльність у Євросоюзі, але збереже фінансування для України

Фонд «Відкрите суспільство» (OSF), благодійна організація, заснована мільярдером Джорджом Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину проектів в Європейському Союзі, оскільки вона планує зосередитись на інших частинах світу. Про це повідомляє Reuters.

Фонд «Відкрите суспільство» (OSF), благодійна організація, заснована мільярдером Джорджом Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину проектів в Європейському Союзі, оскільки вона планує зосередитись на інших частинах світу.
Фото: politarena.info

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Це рішення означає, що фонд Сороса відмовиться від роботи, пов'язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті великих глобальних проблем, йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Організація, яка спрямовує приблизно $1,5 млрд доларів на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди, заявив представник Фондів «Відкрите суспільство».

«Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає висновок та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу», — йдеться в електронному листі.

В Україні частиною мережі фондів «Відкрите суспільство» є фонд «Відродження».

Що кажуть у фонді «Відродження»

У фонді «Відродження» наголосили, що інформація щодо «майже повного згортання» діяльності мережі фондів Джорджа Сороса у Європі є істотно перебільшеною і, по суті, не відповідає дійсності.

У повідомленні йдеться, що фонд «Відродження» нарощує активну роботу в Україні, а робота в ЄС буде збережена в рамках нової організаційної моделі.

Зокрема, у 2022 році міжнародний фонд «Відродження» підтримав 811 ініціатив від 581 організації та установ в Україні. Загальний бюджет на підтримку громадських ініціатив склав $18,7 млн. Бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року. Бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні.

«Підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса. Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і в те, що вона стане кінцем для російської імперії», — заявив виконавчий директор міжнародного фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.

92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд «Відкрите суспільство» (OSF) перейшов до рук одного з його п'яти дітей.

Але, говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: «Він це заслужив».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Oligarh
Oligarh
15 серпня 2023, 15:35
#
Контора барыг, которая присутсвует здесь в качестве конкорда
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
15 серпня 2023, 16:02
#
Ну вы подумайте какой благородный. Нашёл лохов потому что все выгоняют из своих стран и доит бурёнку пока война.
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