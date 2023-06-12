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12 червня 2023, 8:10 Читать на русском

Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові

Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу. Про це повідомляє WSJ.

Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.
Алекс Сорос/Фото: wsj.com

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Що відомо

92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд «Відкрите суспільство» (OSF) перейшов до рук одного з його п'яти дітей.

Але, говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: «Він це заслужив».

Алекс Сорос заявив, що він «більший політик», ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати кошти сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

«Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити», — заявив він.

У грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

У середині травня відомий філантроп Джордж Сорос спростував чутки про свою смерть та повідомив, що він здоровий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 червня 2023, 8:37
#
Https://www.irf.ua/dzhordzh-soros-sered-svoyih-proektiv-najbilshe-pyshayusya-progresom-yakogo-dosyagnuto-v-ukrayini/
+
+15
yarg
yarg
12 червня 2023, 9:35
#
И чего он у нас добился ?
сорос финансирует левацких политиканов , которые у нас никогда особого значения не имели.
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