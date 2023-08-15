Російський центробанк різко підвищив ключову ставку через падіння рубля

Банк Росії у вівторок, 15 серпня, підвищив ключову ставку одразу на 3,5 відсоткового пункта — з 8,% до 12% через падіння рубля. Про це повідомляє пресслужба Центрального банку рф.

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У повідомленні за підсумками засідання ради директорів ЦБ рф посилається на зростання інфляційного тиску.

«За оцінкою на 7 серпня показник річної інфляції збільшився до 4,4%. При цьому поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. У середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність склало 7,6% у перерахунку на рік. Такий самий показник базової інфляції збільшився до 7,1%», — зазначили у центробанку.

Як зазначає регулятор, внутрішній попит перевищив можливості розширення виробництва в країні і зараз впливає на рубль через збільшення імпорту. Усе це призводить до зростання інфляції.

Раніше голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що регулятор готовий втручатися у валютний курс лише у тому випадку, якщо побачить ризики для фінансової стабільності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в понеділок, 14 серпня, американська валюта під час торгів на Московській біржі перевищила 100 рублів вперше за останні 16 місяців.