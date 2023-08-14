Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати до долара, євро та китайського юаня. Про це повідомляє російський Forbes.
Падіння російської валюти: долар перевищив 100 рублів
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Падіння рубля
Американська валюта під час торгів перевищила 100 рублів вперше за останні 16 місяців.
До 9:15 за Києвом американська валюта досягла майже 100,5 рубля — на 1,07 рубля більше, ніж було на закритті торгів 11 серпня.
Крім того, курс євро зріс до 109,2 рубля, юань також зростає до 13,7 рубля.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, у 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Згідно з підрахунками видання, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються — в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Санкции в своё время дали обратный эффект. Панику на рынке сырья и наполнение кубышки РФ нефте-газо долларами.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Есть потолок на нефть Urals, газ опустился к отметкам довоенного 2022 года. Компании РФ научились обходить санкции и тратить доллары выводя их из страны.
Только вот приток валюты в РФ резко упал.
+ ВПК фактически сжигает ресурсы. Произведенная ракета может на бумаге и повышает пром-производство, но не приносит дохода.
Посмотрим что будет дальше. Многие эксперты говорят, что те цифры которые публикует Росстат по инфляции, ВВП и т. д. — полнейшая фикция и манипулирование данными по оценке.
P.S. Говорят плохо радоваться когда у соседа хата горит. Но тут не тот случай…
просто когда не в теме, для тех он работает.
но есть понятие потолок 60 баксов, а есть еще понятие фрахт, кто владелец самого большого теневого флота в 600 танкеров?
а теперь немного данных о которых минфин не напишет
россия в июле получила крупнейшую выручку от нефтяного экспорта с ноября 2022 г ($15,3 млрд) — МЭА
По данным МЭА, средневзвешенная цена на российскую морскую экспортную нефть в июле выросла на $8 за баррель, до $64 за баррель + фрахт
Доходы России от продажи нефти в июле выросли до максимума с ноября, пишет Bloomberg, ссылаясь на отчёт МЭА. Причина роста в том, что цена на российскую нефть превысила ценовой потолок, в $60 за баррель в июле, установленный странами G7 в декабре. + фрахт
Средняя цена на нефть из РФ, доставляемую морем, выросла до $64,41 за баррель, отмечает МЭА. В результате за месяц Россия получила $15,3 млрд — на 20% больше, чем в июне от её продажи Дисконт Urals по отношению к Brent в июле сократился примерно на $4 за баррель.
а теперь еще и ликбез для розовых поней, нет это не санкции работаю, а просто
После того, как в конце июля президент птн смягчил нормы валютного контроля, разрешив компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять валютную выручку на счетах зарубежных банков, национальная валюта резко устремилась вниз.
но для розовых поней эксперты расскажут другое цок цок