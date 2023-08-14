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14 серпня 2023, 10:47 Читать на русском

Падіння російської валюти: долар перевищив 100 рублів

Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати до долара, євро та китайського юаня. Про це повідомляє російський Forbes.

Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати до долара, євро та китайського юаня.
Фото: depositphotos

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Падіння рубля

Американська валюта під час торгів перевищила 100 рублів вперше за останні 16 місяців.

До 9:15 за Києвом американська валюта досягла майже 100,5 рубля — на 1,07 рубля більше, ніж було на закритті торгів 11 серпня.

Крім того, курс євро зріс до 109,2 рубля, юань також зростає до 13,7 рубля.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, у 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Згідно з підрахунками видання, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються — в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Strain
Strain
14 серпня 2023, 11:01
#
Ожидаемо.
Санкции в своё время дали обратный эффект. Панику на рынке сырья и наполнение кубышки РФ нефте-газо долларами.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Есть потолок на нефть Urals, газ опустился к отметкам довоенного 2022 года. Компании РФ научились обходить санкции и тратить доллары выводя их из страны.
Только вот приток валюты в РФ резко упал.

+ ВПК фактически сжигает ресурсы. Произведенная ракета может на бумаге и повышает пром-производство, но не приносит дохода.

Посмотрим что будет дальше. Многие эксперты говорят, что те цифры которые публикует Росстат по инфляции, ВВП и т. д. — полнейшая фикция и манипулирование данными по оценке.

P.S. Говорят плохо радоваться когда у соседа хата горит. Но тут не тот случай…
+
+15
Oligarh
Oligarh
14 серпня 2023, 11:22
#
Есть потолок на нефть Urals

просто когда не в теме, для тех он работает.
но есть понятие потолок 60 баксов, а есть еще понятие фрахт, кто владелец самого большого теневого флота в 600 танкеров?
а теперь немного данных о которых минфин не напишет
россия в июле получила крупнейшую выручку от нефтяного экспорта с ноября 2022 г ($15,3 млрд) — МЭА
По данным МЭА, средневзвешенная цена на российскую морскую экспортную нефть в июле выросла на $8 за баррель, до $64 за баррель + фрахт
Доходы России от продажи нефти в июле выросли до максимума с ноября, пишет Bloomberg, ссылаясь на отчёт МЭА. Причина роста в том, что цена на российскую нефть превысила ценовой потолок, в $60 за баррель в июле, установленный странами G7 в декабре. + фрахт
Средняя цена на нефть из РФ, доставляемую морем, выросла до $64,41 за баррель, отмечает МЭА. В результате за месяц Россия получила $15,3 млрд — на 20% больше, чем в июне от её продажи Дисконт Urals по отношению к Brent в июле сократился примерно на $4 за баррель.

а теперь еще и ликбез для розовых поней, нет это не санкции работаю, а просто

После того, как в конце июля президент птн смягчил нормы валютного контроля, разрешив компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять валютную выручку на счетах зарубежных банков, национальная валюта резко устремилась вниз.

но для розовых поней эксперты расскажут другое цок цок
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