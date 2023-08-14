Падіння російської валюти: долар перевищив 100 рублів

Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати до долара , євро та китайського юаня. Про це повідомляє російський Forbes.

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Падіння рубля

Американська валюта під час торгів перевищила 100 рублів вперше за останні 16 місяців.

До 9:15 за Києвом американська валюта досягла майже 100,5 рубля — на 1,07 рубля більше, ніж було на закритті торгів 11 серпня.

Крім того, курс євро зріс до 109,2 рубля, юань також зростає до 13,7 рубля.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, у 2023 році рубль ослаб щодо долара на 23%. Згідно з підрахунками видання, рубль опинився в трійці валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються — в одному ряду з турецькою лірою та аргентинським песо.