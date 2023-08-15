Курс валют на 15 серпня: долар подорожчав, євро — подешевшало

У вівторок, 15 серпня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подешевшало на 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро знизився на 3 копійки у купівлі, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,02−37,65 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,59−37,61, євро — 41,17−41,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,94−40,34 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.