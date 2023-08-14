FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 серпня 2023, 16:34 Читать на русском

FlixBus запустив нову лінію з Чернігова до Варшави та маршрут з Києва до Гельсінкі

Автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові маршрути

Повний маршрут нової лінії N3227: Чернігів — Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — Варшава. Зазначається, що перший рейс відбувся у суботу 12 серпня.

Надалі нова лінія буде відправлятись три рази на тиждень: з Чернігова та Києва у понеділок, середу, п’ятницю та суботу. З Варшави — у вівторок, четвер, суботу та неділю.

«Розклад лінії складений таким чином, щоб подорожувати територією України в денний час, не порушуючи комендантських годин. Відправлення з Чернігова о 12:30 дня, з київського Центрального автовокзалу — о 15:10, з автостанції «Київ» — о 16:00.

Близько опівночі автобус проходить кордон, і прибуває до Варшави о 07:45 наступного дня (за розкладом), втім час на проходження кордону може бути непередбачуваним і не залежить від перевізника. Плануючи подорож до Європи кількома видами транспорту, варто закладати додатковий час до наступної пересадки.

У зворотньому напрямку рейс виїжджає з автовокзалу Заходня у Варшаві о 18:15, заїжджаючи на кордон о 22:25, з поверненням до автостанції «Київ» об 11:00, Центрального автовокзалу Києва о 11:50 та до Чернігова о 14:20. Варто бути готовим до того, що після проходження кордону графік руху може бути зміненим", — розповіли в операторі.

Вартість квитка

Вартість квитка між Черніговом і Варшавою стартує від 1699 грн. Ціна квитка залежить від дня відправлення, наскільки заздалегідь був куплений квиток та кількості вже проданих квитків на конкретний рейс — останні квитки у салоні будуть найдорожчими, пояснили у FlixBus.

У Чернігові автобуси будуть зупинятись на автовокзалі за адресою проспект Перемоги, 3.

Зазначається, що це перша ліня FlixBus до Чернігова. Загалом між Києвом та Варшавою це вже восьма пряма лінія FlixBus.

Також FlixBus заявив про новий рейс з Києва до столиці Фінляндії Гельсінкі з пересадкою у Варшаві.

«Він став можливим після відкриття унікальної нової лінії Варшава-Ваасі (Фінляндія) у липні 2023 року. Маршрут включає поїздку на поромі між Талліном та Гельсінкі; також це перша в історії лінія FlixBus, відкрита до Фінляндії.

Зробивши пересадку у Варшаві, подорожуючі з України можуть продовжити свою поїздку через Литву, Латвію та Естонію, а після порому Фінською затокою автобус зупиняється у Гельсінкі, Еспоо, Сало, Турку, Райсіо, Порі, Нерпіо чи Ваасі", — заяаили у компанії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами