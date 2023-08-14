Курс валют на 14 серпня: євро дешевшає

У понеділок, 14 серпня, на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок, а у продажу втратив 1 копійку. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,65 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,54, євро — 41,20−41,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,02−40,42 грн/євро.

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