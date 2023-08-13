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13 серпня 2023, 17:10 Читать на русском

Що буде із курсом долара після скасування фіксованого курсу

Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Національного банку.

Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу.
Фото:depositphotos

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Що кажуть в НБУ

«НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції», — йдеться у повідомленні.

Читайте: В НБУ розповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу гривні

У Нацбанку наголосили, що будуть на перших етапах переходу зберігати активну присутність на ринку, аби компенсувати дефіцит іноземної валюти та обмежити курсові коливання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+75
AlexZerg
AlexZerg
13 серпня 2023, 17:18
#
«Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися». Ванга відпочиває)))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
13 серпня 2023, 18:37
#
Я думаю вернется к двум гривнам за доллар . или к восьми . или к 13. или к 25 .
+
+15
beb
beb
13 серпня 2023, 20:04
#
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