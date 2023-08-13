Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Національного банку.
Що буде із курсом долара після скасування фіксованого курсу
Що кажуть в НБУ
«НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції», — йдеться у повідомленні.
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У Нацбанку наголосили, що будуть на перших етапах переходу зберігати активну присутність на ринку, аби компенсувати дефіцит іноземної валюти та обмежити курсові коливання.
Джерело: Мінфін
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