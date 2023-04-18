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18 квітня 2023, 14:15 Читать на русском

В НБУ розповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу гривні

Нацбанк поки не бачить підстав для відмови від фіксованого курсу гривні та переходу до гнучкого курсоутворення. Про це заявив в інтерв'ю «24 каналу» заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нацбанк поки не бачить підстав для відмови від фіксованого курсу гривні та переходу до гнучкого курсоутворення.
Фото: bank.gov.ua

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Що буде з курсом

«Підстав для зміни курсового режиму наразі немає», — сказав він.

Як зазначив Гелетій, у НБУ чітко розуміють, що фіксований курс є оптимальним лише за певних умов: коли всі інші режими створюють ще більше ризиків і, можливо, негативних побічних ефектів.

«Але наразі фіксований курс все ще відіграє суттєву роль для стабілізації економіки, а передумови для того, щоб рухатися далі, поки не сформувалися», — додав він.

За його словами, для НБУ до повномасштабної війни пріоритетом був режим плаваючого курсоутворення.

«І ми будемо намагатись повернутись до нього в перспективі», — сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ, зазначив, що повернення до більш гнучкого курсоутворення відбудеться поступово, коли будуть створені належні передумови. Такий перехід, перш за все, не має створювати шоків для валютного ринку та інфляції, навпаки він має бути користю для економіки.

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«Наша мета — забезпечити стійке зниження інфляції. А для цього важливо зберегти стійкість та керованість курсової динаміки. Тому навіть, коли ми зможемо перейти до більш гнучкого курсу, це не означатиме, що НБУ не буде контролювати ситуацію на валютному ринку», — додав він.

Гелетій нагадав, що один зі структурних маяків меморандуму з МВФ — це розробка стратегії, яка визначатиме послідовність кроків з лібералізації валютних обмежень, повернення до більш гнучкого курсового режиму та з рештою до інфляційного таргетування.

«Ми повинні цю стратегію напрацювати до кінця червня. Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат», — сказав він.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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penetrator1963
penetrator1963
18 квітня 2023, 15:57
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Я больше скажу, ожидать отказ от фиксированного курса не стоит в ближайшие лет 5.
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