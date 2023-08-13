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13 серпня 2023, 12:14 Читать на русском

Ексглаву криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда відправили під арешт у США

Суд у США відправив під арешт засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого звинувачують у розкраданні коштів інвесторів. Про це повідомляє The Associated Press.

Суд у США відправив під арешт засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого звинувачують у розкраданні коштів інвесторів.
Фото: psm7.com

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Рішення суду

Бенкмана-Фріда було звільнено з-під варти під заставу в $250 млн наприкінці грудня. Однак на засіданні 11 серпня окружний суддя скасував це рішення.

Приводом для цього стали докази щонайменше двох випадків, коли бізнесмен намагався «вплинути на свідків». Йдеться про його особисте листування з колишньою дівчиною та в минулому гендиректором Alameda Research Керолайн Еллісон, яка тепер виступає головним свідком звинувачення у справі.

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Крім того, Бенкман-Фрід використовував програму Signal, щоб зв'язатися зі співробітниками FTX, зокрема генеральним юрисконсультом Райном Міллером.

Сторона захисту наполягала на тому, що обвинуваченого не варто поміщати під арешт, оскільки він намагався «захистити свою репутацію».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що криптобіржа FTX змогла повернути понад $5 млрд ліквідних активів, пише Reuters з посиланням на адвоката компанії.

Прокуратура звинуватила Бенкмана-Фріда у багаторічному «шахрайстві епічних масштабів», коли він використав депозити клієнтів для підтримки своєї фірми хедж-фонду Alameda Research, покупки нерухомості та внесення політичних пожертвувань.

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Бенкман-Фрід звинувачується за двома пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів та шести пунктами звинувачення у змові, у тому числі у відмиванні грошей та скоєнні порушень у фінансуванні виборчих кампаній.

Якщо його вина буде доведено у суді, йому загрожують десятиліття ув'язнення.

Перед своїм арештом 12 грудня Бенкман-Фрід визнав недоліки управління ризиками у FTX, але сказав, що не вірить, що понесе кримінальну відповідальність.

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Двоє його помічників, колишній виконавчий директор Alameda Керолайн Еллісон та колишній технічний директор FTX Гері Ван, визнали себе винними у причетності до краху FTX та погодилися співпрацювати з прокуратурою.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
13 серпня 2023, 12:50
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А как все красиво начиналось.
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